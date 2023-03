Hr. Králové - Liberec 6:4 Stav série 4:1 Hokejisté Hradce Králové zdolali Liberec a jsou potřetí v semifinále

Minuta Min. Tým Hráč Akce 9. Lev 1 : 0 22. Lalancette 2 : 0 24. Jelínek 2 : 1 26. Flynn 2 : 2 28. Jelínek 2 : 3 30. Jank 3 : 3 42. Jergl 4 : 3 47. Birner 4 : 4 48. Okuliar 5 : 4 60. Perret 6 : 4 Záznam online reportáže

Hokejisté Hradce Králové vyhráli v pátém utkání čtvrtfinále extraligy doma nad Libercem 6:4, ovládli sérii 4:1 na zápasy a postoupili potřetí v historii mezi nejlepší čtyři. V semifinále se Mountfield dosud představil jen v letech 2017 a 2018. Bílí Tygři po stříbrech z let 2019 a 2021 vypadli ve čtvrtfinále podruhé za sebou. Liberec sice otočil mezi 24. a 28. minutou stav z 0:2 na 3:2, ale Východočeši šli potom dvakrát do vedení a na branku Olivera Okuliara z 48. minuty už Severočeši odpovědět nedokázali. Naopak pět sekund před koncem dovršil výsledek při power play do prázdné branky Jordann Perret.

Foto: David Taneček, ČTK Play off bolí. Přesvědčil se o tom Jaroslav Vlach z Liberce, kterému "nakládá" a Bohumil Jank z Hradce Králové. Přihlíží hradecký Blain.Foto : David Taneček, ČTK

Článek Do sestavy Mountfieldu se vrátil kapitán Radek Smoleňák, který vynechal druhý i čtvrtý duel série, a po dvouzápasové pauze i další forvard Jan Eberle. Chyběl naopak centr Lukáš Cingeľ a nenastoupil ani bek Patrik Marcel. Kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta pozměnil složení tří útoků s výjimkou trojice Oscar Flynn, Adam Najman a Michael Frolík. Domácí zužitkovali převahu z úvodní třetiny v 9. minutě v přesilové hře při vyloučení Štibingra, kdy Filip Pavlík nabil na levý kruh Lvovi, který se trefil na přední tyč. Nejproduktivnější hráč domácích v sezoně tak ukončil 15 zápasů trvající čekání na gól. Machovský si poradil s Vlachovou tečí, na druhé straně v šanci Rosandič místo zakončení v šanci volil nepřesnou přihrávku. Foto: David Taneček, ČTK Radost Hradce Králové po gólu na 4:3.Foto : David Taneček, ČTK Zatímco první třetina moc šancí nenabídla, za polovinu druhé části padlo hned pět branek. Po 80 sekundách nejdříve zvýšili domácí na 2:0. Jergl u pravého mantinelu zachytil Ivanovu rozehrávku, našel volného Lalancettea a ten zblízka překonal Neužila. Liberec odpověděl ve 24. minutě, kdy se po Šírově střele prosadil z dorážky Jelínek. Za 110 sekund bylo vyrovnáno. V závaru před Machovským se dostal k puku Flynn a bekhendem skóroval. Ve 28. minutě při vyloučení Kevina Klímy krosčekoval Jank po přerušení hry před Machovským Vlacha a sudí Hejduk s Ondráček jej vyloučili na dvě minuty, přestože se hosté dožadovali vyššího trestu. V přesilovou hru pěti proti třem využil po 24 vteřinách střelou z pozice mezi kruhy Jelínek a druhým gólem v utkání otočil stav. Hned po návratu z trestné lavice se ale dostal do přečíslení s Okuliarem Jank, propasíroval puk za Neužila a vyrovnal na 3:3. Minutu před koncem druhé třetiny mohl otočit stav v prospěch domácích McCormack, jehož střela při Frolíkově vyloučení se otřela o levou tyč. Zápas mezi @MountfieldHK a @hcbilitygri se zvrhl v přestřelku, zatím poslední gól zajistil Bohumil Jank! 👊 #TELH #extraliga pic.twitter.com/sehjOu6grO — Tipsport extraliga (@telhcz) March 26, 2023 Mountfield se dočkal po 107 sekundách třetí třetiny, kdy při Jelínkově trestu našel šikovně zpoza branky Klíma volného Jergla, který zamířil do odkryté branky. Liberec smazal ztrátu ve 47. minutě krátce před vypršením Rosandičova vyloučení, kdy po Melanconově střele a Birnerově teči zapadl puk za Machovského. Za 57 sekund ale vrátil domácím vedení Okuliar, který dotlačil puk za Neužila dříve, než jej stihl liberecký gólman přikrýt lapačkou. Sudí si ještě situaci prověřili u videa. Odpovědět mohl Rychlovský, ale Machovský zasáhl. V 58. minutě zasáhl Flynn Zachara holí v obličeji, ale Hradec se početní výhody nedočkal. Pojistku zařídil pět sekund před koncem do prázdné branky Perret. Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) Branky a nahrávky: 9. Lev (F. Pavlík, Lalancette), 22. Lalancette (Jergl), 30. Jank (Okuliar, Rosandič), 42. Jergl (Kevin Klíma), 48. Okuliar (Werek), 60. Perret (Jergl) - 24. P. Jelínek (J. Šír), 26. Flynn (A. Najman), 28. P. Jelínek (Bulíř, Filippi), 47. Birner (Melancon). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček - Hynek, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:2. Diváci: 6890 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1. Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič - Zachar, Lev, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Kevin Klíma, Werek - Smoleňák, Pilař, R. Pavlík - M. Chalupa Trenér: T. Martinec. Liberec: Neužil - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan, Štibingr - J. Šír, P. Jelínek, J. Vlach - Rychlovský, Bulíř, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Faško-Rudáš, Filippi, Ordoš. Trenér: P. Augusta. Tipsport extraliga Jubilejní 30. ročník hokejové extraligy pokračuje čtvrtfinálovými zápasy. Souhrnné informace nejen k playoff sezony 2022/2023