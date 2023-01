Západočechům se ideálně vydařil vstup do utkání. V 5. minutě nahrál Koblasa zpoza branky Beránkovi, který otevřel účet zápasu. O dvě minuty později byl vyloučený Zbořil a domácí první přesilovou hru využili. Čiliaka prostřelil Koblasa. Kometa svou první střelu na Habala vyslala až v 10. minutě. O dvě minuty později ale hosté prohrávali již 0:3 a zasloužila se o to opět první karlovarská formace. Čiliak po střele Koblasy od modré čáry neudržel puk a u branky stojící Beránek již neměl problém navýšit skóre. Trenéři Komety si vzdali oddechový čas a do branky poslali Furcha.

Efekt to přineslo okamžitý, o 24 sekund později se do samostatnému úniku dostal Pospíšil a nekompromisním zakončením dostal hráče z moravské metropole do zápasu. Solidně rozjeté utkání se pro Energii zkomplikovalo ve 14. minutě, kdy dostal Havlín putoval s pětiminutovým trestem předčasně do kabin. Energie ale dlouhé oslabení přestála bez inkasované branky.