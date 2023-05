Hokejistou sezony byl vyhlášen pardubický útočník Sedlák

Fotogalerie +15

Českobudějovický rodák Sedlák začal ročník jako hráč Colorada. Za Avalanche odehrál jen tři zápasy, po polovině října po něm sáhla Philadelphia. V dresu Flyers stihl 27 startů, tři góly a pět nahrávek. Od příchodu do Pardubic v polovině prosince měl průměr více než bodu na zápas. V základní části nastoupil do 24 utkání a připsal si 27 bodů (15+12), za 10 vyřazovacích bitev přidal pět branek a tři asistence.

Na trůnu pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže vystřídal Sedlák jiného forvarda Filipa Chlapíka, který odehrál uplynulou sezonu ve Švýcarsku. "Znamená to pro mě hrozně moc, opravdu si toho ocenění moc vážím. Je to pro mě takové zadostiučinění za celou sezonu. Extraliga je kvalitní soutěž a není vůbec lehké se v ní prosazovat," uvedl na pódiu po vyhlášení Sedlák.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejista sezony Lukáš Sedlák během slavnostního vyhlášení ankety Hokejista sezony 2023

Čtyři individuální ceny si z dnešního galavečera v Brně odnesli zástupci mistrovského Třince. Nejlepším trenérem uplynulé sezony byl vyhlášen Zdeněk Moták. Hlavní kouč Ocelářů získal cenu ČTK.

"I když je hokej týmový sport, je to určitě fajn, když získáte i nějaké individuální ocenění. Asi to i lehce pohladí nějaké to ego. Ale já už toho v životě prožil celkem dost, takže jsem celkem zkušený a dokážu na to reagovat. Myslím, že nezpychnu. Nebo v to doufám... Ne, přesněji - já to vím, že nezpychnu," řekl ČTK osmapadesátiletý Moták.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér sezony Zdeněk Moták během slavnostního vyhlášení ankety Hokejista sezony 2023

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Aleš Stezka z Víkovic, jenž míří do NHL, kde podepsal roční smlouvu se Seattlem. "Pomalu si zjišťuji nějaké informace, abych byl připravený. Momentálně řešíme plány na léto a co jak bude dál. Je to nová výzva a těším se na to," uvedl Stezka.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Aleš Stezka příbíra cenu deníku Právo pro nejlepšího brankáře sezony od Martina Kézra

Cenu Václava Paciny určenou nejlepšímu hráči play off získal třinecký útočník Daniel Voženílek, jenž zazářil při cestě Ocelářů za čtvrtým titulem za sebou. "Začal jsem víc pracovat a o tom to ve sportu všechno je. Pomohlo mi také angažmá ve Finsku a jsem rád, že se mi na to podařilo navázat i tady," podotkl Voženílek. "A k tomu jsem se přestěhoval. Jak jsem na to koukal, máme tu cenu v ulici už pátým rokem," dodal s úsměvem Voženílek.

Foto: Václav Šálek, ČTK Vítěz ankety Nejlepší hráč Generali Česká pojišťovna play off TELH Cena Václava Paciny (MF Dnes): Daniel Voženílek (HC Oceláři Třinec)

Cenu za oddanost hokeji, kterou uděluje stanice O2 TVSport, získal útočník Daniel Přibyl, jenž v sezoně hájil barvy Sparty a Mladé Boleslavi. Nejlepším nováčkem byl vyhlášen osmnáctiletý talentovaný útočník Eduard Šalé z Brna a nejlepším obráncem lotyšský reprezentant Uvis Janis Balinskis z Liberce. Nejproduktivnější bek uplynulého ročníku extraligy míří do NHL - po polovině dubna podepsal nováčkovský kontrakt s Floridou.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Cenu za oddanost hokeji získal Daniel Přibyl

Dvě ocenění obdržel brankář brněnské Komety Dominik Furch - cenu pro nejlepšího hráče utkání a také za nejlepší akci v soutěži Zlatá helma. Diváci v hlasování zvolili za nejlepší akci Furchův zákrok proti mladoboleslavskému Ondřeji Romanovi v březnovém utkání předkola play off.

Foto: Václav Šálek, ČTK Vítěz ankety Nejlepší hráč utkání: Dominik Furch (HC Kometa Brno).

Vítězem Radegast indexu se stal obránce Richard Nedomlel, jenž zahájil ročník v Hradci Králové a poté se přesunul do Liberce. Jako nejlepší rozhodčí byl oceněn Antonín Jeřábek. Oceláři na závěr večera symbolicky opět převzali Masarykův pohár pro vítěze play off.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nováček sezony Eduard Šalé během slavnostního vyhlášení ankety Hokejista sezony 2023