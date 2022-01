Hokejistům Zlína má pomoct k záchraně další Rus. Berany posílil útočník Makarenko

Hokejisté Zlína hlásí posilu do ofenzívy. Dres posledního týmu extraligové tabulky bude nově oblékat ruský křídelní útočník Pavel Makarenko. Sedmadvacetiletý rodák z Moskvy přichází do Baťova města na hostování do konce sezony z Kontinentální ligy, v níž naposledy působil v Admiralu Vladivostok.

Foto: beranizlin.cz Ruská posila Zlína Pavel Makarenko.Foto : beranizlin.cz

Článek „Naše situace není dobrá. Předposlední Kladno nám opět bodově uteklo. Snažíme se udělat maximum, abychom se vyhnuli přímému sestupu. Pavlův příchod by měl dodat mužstvu nový impuls. Věříme, že notně pozvedne naši bídnou produktivitu," uvítal by zlínský sportovní manažer Martin Kotásek. Makarenko odehrál v této sezoně za Vladivostok 35 zápasů. V minulosti působil i v Novokuzněcku, Vladivostoku, Nižném Novgorodě a v Soči. Celkem nastoupil v KHL k 233 duelům, v nichž si připsal 43 kanadských bodů za 16 gólů a 27 asistencí. V týmu Beranů je už čtvrtým zahraničním hokejistou. Ve Zlíně již působí jeho krajan Michašenok a Lotyši Mamčics se Zabusovsem. Makarenko by měl k premiérovému extraligovému utkání za Zlín nastoupit v neděli v Pardubicích. Tipsport extraliga Další extraligový tým je v karanténě

