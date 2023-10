Hokejisty Mladé Boleslavi posílí švédský útočník Rohdin

Dvaatřicetiletý Rohdin v této sezoně odehrál za Karlskronu pět zápasů, ve kterých vstřelil sedm branek a přidal dvě asistence. Byl nejproduktivnějším hráčem týmu. „Je to silný hráč na obou stranách hřiště. Umí dávat góly a my věříme, že herně i svou mentalitou pomůže tým nastartovat. Navíc to bude i zdravá konkurence pro ostatní,“ řekl Ševc.

Do Mladé Boleslavi míří Švéd Joachim ROHDIN, dvaatřicetiletý útočník se zkušenostmi ze švédské a finské nejvyšší soutěže. Dalším krokem jiným směrem je pak změna kapitánství, kterého se Jan STRÁNSKÝ rozhodl sám vzdát. Detaily zde: https://t.co/47PwtT3Odl 📷 Brynäs IF, SWE pic.twitter.com/nFU4If1ozX

Rohdin může v Mladé Boleslavi nahradit krajana Tima Söderlunda, který minulý týden odešel do Plzně. Ševc zároveň uvedl, Středočeši měli zájem i o útočníka Jana Káňu, který se ale po předčasném konci ve Vítkovicích rozhodl pro návrat do Olomouce.

Do dalšího utkání v pátek na ledě Olomouce je již s kapitánským céčkem nepovede útočník Jan Stránský, ale obránce Adam Jánošík. „Honza Stránský s tím přišel sám, je to jeho rozhodnutí a jeho snaha dát kabině nový impulz. A my to respektujeme,“ řekl Ševc.