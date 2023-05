Hokejová Plzeň má zpět dalšího útočníka, z Litvínova se vrátil Petr Straka

"Jsem doma. Moc si cením, že jsem dostal šanci se vrátit. A ohromně se těším z toho, že tu můžu ještě něco odehrát. Nikdy nezapomenu na to, že i přes dres soupeře mé jméno po zápase v Plzni fanoušci vyvolávali," uvedl Straka.

Za Plzeň nastupoval v letech 2017-2021. Předtím působil osm let v Severní Americe. "Jedná se jak o poctivého hráče na ledě, tak výborného kluka do kabiny. Navíc ve svých 30 let už má řadu zkušeností, které může v týmu předat dál. Pokračujeme v koncepci budování širšího kádru, který se bude opírat o naše plzeňské kluky," řekl spolumajitel a místopředseda představenstva Plzně Martin Straka.