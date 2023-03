Hokejová Sparta prodloužila smlouvu s šesti hráči včetně Safina

Vedení extraligové Sparty uplatnilo opce ze stávajících smluv na šestici hráčů, kteří se většinou aktuálně snaží prosadit do kádru A týmu. Nejvýraznější postavou z nich je útočník Ostap Safin, jenž zasáhl i do čtvrtfinále play off proti Třinci. Dalšími jsou obránci Michael Krutil, Tomáše Tomek a útočníci Petr Hauser, Michal Vitouch a Ondřej Hrabik. Pražané o tom informovali na svém webu.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Útočník Ostap Safin.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

"Práce s hráči, kteří prošli naší akademií, je pro nás zásadní. Doufám, že se do áčka bude probojovávat čím dál více hráčů se vztahem k našemu klubu," uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Čtyřiadvacetiletý Safin se do mateřského klubu vrátil před sezonou ze zámoří a v základní části odehrál 41 zápasů s bilancí osmi branek a pěti asistencí. Ve dvou zápasech play off přidal gól. "Ostap se prezentoval nejen slušnou produktivitou, ale také svým důrazem na ledě. Věřím, že v příští sezoně bude jeho role v týmu ještě znatelnější," řekl sportovní ředitel Petr Ton. Podobně jako Safin se loni do Sparty vrátil i dvacetiletý Krutil, jenž v extralize zasáhl do deseti zápasů a vedle toho hrál první ligu v Sokolově. Na západě Čech nabíral zkušenosti se seniorským hokejem i o rok mladší Hauser a stejně starý Tomek. Oba za Spartu odehráli osm zápasů. Devatenáctiletý Vitouch vedle Sparty hrál v první lize za Litoměřice.