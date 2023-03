Jak sen matky předpověděl nečekaného hrdinu Sparty. Fakt je to pravda, dušoval se Safin

„Takhle to bývá, že se v play off objeví jiní a nečekaní hráči. Hraje se v něm jiný hokej," culil se kouč domácích Miloslav Hořava.

„Mamka mi ráno před zápasem řekla, že se jí zdálo, že jsem dal v zápase první gól. Fakt je to čistá pravda," dušoval se 24letý Safin, jehož celá rodina pochází z Ruska, odkud se přestěhovala do Prahy v době, kdy maminka čekala Ostapa.

Olavi Vauhkonen využil přesilovou hru a Sparta jde do dvougólového trháku! 💥🏒 #SPATRI #TELH pic.twitter.com/sXFHGM4rXE

„Zápas sledovala z tribuny, tak se tomu zasmějeme. Snad teď bude mít sen, že dám dva góly. Co řekne, to se většinou splní. Ale je fakt, že od gólů na ledě jako čtvrtá řada nejsme, takže naše dvě trefy jsou příjemný bonus," řekl Safin po svém prvním utkání play off za Spartu.