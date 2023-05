Hokejoví útočníci Chalupa a Miškář budou pokračovat v Hradci Králové

Z kádru naopak vypadli obránce Graeme McCormack a útočníci Kevin Klíma a Martin Štohanzl, kteří porušili během semifinálové série play off proti Vítkovicím pravidla o dopingu, odevzdali vzorek pozitivní na blíže nespecifikovanou zakázanou látku a vedení klubu jim do vyřešení případu pozastavilo smlouvy a vyřadilo je z kádru.

Čtyřiadvacetiletý Chalupa se do Hradce Králové vrátil na konci ledna a předtím naposledy hrál za Mountfield na startu sezony 2020/21. Potom působil na farmě Chicaga v Rockfrodu v AHL, v Litvínově, prvoligové Slavii, Karlových Varech a opět v Litvínově. Po návratu odehrál za Hradec Králové 16 zápasů včetně play off a připsal si čtyři branky a dvě asistence. Celkem má v extralize na kontě i za Plzeň 200 utkání a 58 bodů (20+38).

"Matěj projevil zájem v Hradci Králové pokračovat i za cenu nových startovních podmínek. Trenéři Matěje dobře znají, chtějí s ním pracovat a dostat ho do formy, díky které dostal smlouvu v NHL. Na druhou stranu bude záležet hlavně na Matějovi, jak tuto šanci využije," řekl klubovému webu generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Sedmadvacetiletý Miškář měl platnou smlouvu s prvoligovou Jihlavou, ale nakonec se stahuje na východ Čech. "Patrik byl obrovským příjemným překvapením v rámci uplynulého play off. Zcela jasně si řekl o nový extraligový kontrakt. Věříme, že Patrik naváže na tyto kvalitní výkony a stane se nedílnou součástí základní sestavy. Jsme rádi, že máme možnost opětovně pracovat s dalším hradeckým odchovancem," konstatoval Kmoníček.

Miškář strávil minulou sezonu v Jihlavě a v první lize si připsal v 47 duelech včetně play off 35 bodů za 13 gólů a 22 přihrávek. Potom zamířil na střídavý start do Hradce Králové a ve 12 duelech play off zaznamenal čtyři branky a jednu asistenci. V extralize hrál i za Karlovy Vary a má na kontě 129 utkání a 22 bodů (8+14).