Hokejový mistr pouští opory, do Vítkovic se vrací obránce Krenželok

"Oba dva patří do kategorie rozdílový hráč. Jejich odchody nás samozřejmě mrzí, nicméně nikdy jsme nechtěli držet hráče za každou cenu. Tomáše a Davida nebude jednoduché nahradit nejenom po sportovní, ale i lidské stránce," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel klubu Jan Peterek.

"Příběh těchto dvou kluků snad není potřeba opakovat: od vyjukaných dorostenců k sebevědomým extraligovým šampionům. Před sezonou o nich hovořil prezident klubu Ján Moder, že je čas, aby převzali víc zodpovědnosti a získali větší roli. Myslím, že zejména v play off těm slovům dostáli. Věřím, že se k nám jednou vrátí a ukážou, co se ve světě naučili," řekl Peterek.

"Dan se vrací v podstatě do mateřského klubu, ve kterém startoval svou kariéru v dospělém hokeji. Má k Vítkovicím vztah. Za dva roky v Jihlavě a v třinecké organizaci posbíral nové zkušenosti a dozrál. Věříme, že u nás ještě více rozvine svůj potenciál," řekl klubovému webu sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Za Třinec si v této sezoně připsal gól a asistencí. V první lize hrál v uplynulé sezoně i za Přerov a ve 34 duelech zaznamenal 19 bodů za 10 branek a devět asistencí. Z Vítkovic odešel v lednu 2020 hostovat do Komety Brno a hrál i za prvoligovou Třebíč. Sezonu 2020/21 strávil v druhé nejvyšší soutěži v Jihlavě.

"Je to domácí hráč, který by se po období, kdy často měnil kluby, měl usadit. Je vysoký, v minulosti prošel juniorskými reprezentacemi, je mladý, vidíme v něm potenciál a ve čtyřiadvaceti letech už by si měl zajistit stabilní místo v sestavě," doplnil hlavní trenér Vítkovic Miloš Holaň.