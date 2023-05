Hokejový obránce Pavelka se vrací do extraligy, bude hrát v Hradci Králové

"Tomáš je velkou posilou pro naši obranu. Je to zkušený obránce, který by měl patřit k našim defenzivním tahounům a měl by mít i významnou roli na přesilovkách," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček. "Byl jedním z mála kvalitních obránců na přestupovém trhu, a přestože měl více nabídek, jsem rád, že minimálně další dva roky bude působit v našem klubu," dodal.