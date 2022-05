Hokejový útočník Vopelka se vrací do mateřských Českých Budějovic

Hokejový útočník Lukáš Vopelka se po dvou letech strávených ve Zlíně vrací do mateřských Českých Budějovic, odkud odešel už v 15 letech do švédského Örebra. Šestadvacetiletý vicemistr světa ze šampionátu osmnáctek z roku 2014 podepsal s Motorem roční smlouvu. Uvedl to klubový web.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Vopelka na archivním snímku. Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Vopelka si v uplynulé sezoně v dresu zlínských Beranů, kteří jako poslední tým tabulky sestoupili z extraligy, připsal ve 29 zápasech devět bodů za tři branky a šest asistencí. V extralize hrál i za Hradec Králové i Vítkovice a ve 187 zápasech nasbíral 56 bodů za 26 gólů a 30 přihrávek. Po odchodu z Českých Budějovic strávil Vopelka ve Švédsku pět let. Za první tým Örebra si v sezoně 2012/13 zahrál dva zápasy baráže a v dalších dvou ročnících celkem tři duely ve švédské lize. Sezonu 2015/16 odehrál v celku Vita Hästen v druhé nejvyšší soutěži. Potom nastupoval za Slovan Bratislava v KHL a za Trenčín ve slovenské extralize, následovala angažmá v Hradci Králové, Vítkovicích a ve Znojmě v mezinárodní rakouské lize EBEL. Ročník 2020/21 začal v Košicích, ale na začátku prosince se stěhoval do Zlína.

