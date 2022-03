Holaně naštval Voženílek. Skáče tam jak do bazénu, není snadné udržet emoce

„Je to na té hraně čtyřky vyrovnané, bude to ještě boj. Škoda, že nemáme tři body, bylo by trochu snazší se tam procpat. Budeme se rvát do posledního kola a čekat, zda to vyjde," vykládal Jakub Valský, který k bodu z Ostravy přispěl gólem a nahrávkou na vyrovnávací trefu Milana Gulaše na 3:3. „Bylo vidět, že je Guli natěšený zpátky do hry," usmíval se Valský.

Českobudějovický kapitán scházel Motoru kvůli zranění přesně měsíc a tomu, kdo si jej na ledě třeba nevšiml, tomu se Gulaš připomněl parádní vyrovnávací střelou v přesilové hře v polovině třetí části. „Nechali jsme tam Guliho samotného, to byla chybička. Naštěstí jsme to pak v prodloužení urvali," těšilo vítkovického Lukáše Krenželoka.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva brankář Českých Budějovic Dominik Hrachovina, Rostislav Marosz z Vítkovic a Jan Piskáček z Českých Budějovic.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Toho s Milanem Gulašem v tomto utkání spojovalo hned několik věcí. Stejně jako on se vracel po delším zranění, nesl na hrudi kapitánské céčko (místo zraněného Romana Poláka) a také vstřelil gól. „Chtěl jsem ještě před play off odehrát nějaké zápasy, protože pak by to bylo těžké. Hraje se dva dny po sobě a není snadné regenerovat. V první třetině jsem to moc nedával, od té druhé to bylo lepší, zkracoval jsem střídání, zvládnul jsem to," byl rád Krenželok.

Zatímco Gulaš zařídil prodloužení, vítkovický kapitán ho po minutě a třinácti vteřinách rozhodl. „Měl jsem dvě velké šance už předtím, ale nejprve se mi nepodařilo puk dobře trefit a Hrášek (brankář Dominik Hrachovina) tam dal dobře hokejku. No a napodruhé jsem puk vůbec netrefil. Měl jsem problém s rukou, ještě to není stoprocentní. Tak aspoň jsem to napravil v tom prodloužení. Rosťa Marosz mi to tam perfektně dal. Jeho gól," popisoval Krenželok.

Výhru nad šestým týmem tabulky ocenil i domácí trenér Miloš Holaň, sudím ale vytýkal nesprávně posouzený souboj obránce Solovjeva s hostujícím Voženílkem, po kterém hosté srovnali na 3:3.

„O tom, že nemáme tři body rozhodl faul, který nebyl. Nerad se vyjadřuju k tomu, co se na ledě děje, ale je tam spousta neodpískaných faulů, soupeř má jedno vyloučení, my tři. Je to hodně k zamyšlení a myslím, že nemluvím jen za sebe," sypal ze sebe Holaň.