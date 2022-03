Potvrzeno. Hokejisté Kladna a Sparty se utkají v O2 areně, výtěžek půjde na Ukrajinu

"Výtěžek z tohoto duelu poputuje na pomoc rodinám a dětem z Ukrajiny utíkajícím před válkou do České republiky," uvedly kluby ve společném prohlášení.

"Když jsme se pro tuto akci rozhodli, chtěli jsme, aby to bylo v aréně s velkou kapacitou, aby ta pomoc byla co nejrozsáhlejší," uvedl hrající majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr. "Moc si přeji, aby se zápas konal v bohaté divácké kulise se skvělou atmosférou a aby šlo o kvalitní hokejový zápas, který bude všechny diváky bavit. Podstata je, abychom si společně zápas užili, vybrali co největší částku a pomohli potřebným," dodal.