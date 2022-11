Holešinský se v Plzni uvedl gólem a dovršil výhru nad Spartou

"Vítězná premiéra a ještě proti silné Spartě se počítá. Za gól jsem rád, ale důležitá je týmová výhra," uvedl bronzový medailista z únorových olympijských her v Pekingu. "Bylo to super. Nevěděl jsem, co čeho jdu. Ale od první chvíle, co jsem v Plzni, se tu cítím dobře. Kluci mě výborně přijali," dodal Holešinský, jenž od uplynulého víkendu kvůli nachlazení netrénoval.

"Stejně jsem hned chtěl nastoupit. Přicestoval jsem včera večer k rodině přítelkyně do Písku a ráno jsem dorazil sem do Plzně. Teploty už jsem neměl, tak jsem do toho šel a jsem rád, jak to všechno dopadlo," pochvaloval si úspěšný start do nového angažmá bývalý hráč slovenského týmu do 20 let, jenž si vyzkoušel mládežnické soutěže ve Švédsku a Finsku a působil také čtyři roky v zámořském univerzitním hokeji.

V sestavě Škody rovnou naskočil na pravé křídlo prvního útoku a představil se i ve speciální přesilovkové formaci. "V první třetině jsem se hledal, ale kluci mi pomohli a od druhé třetiny už jsem se cítil dobře. Po střele do tyčky jsem věděl, že ještě nějaká šance přijde. Hlavně že jsme vyhráli, a asi jsem si nakonec něčím zasloužil ten gól do prázdné brány," uvedl šikovný levák, jenž si nové angažmá zatím pochvaluje.

