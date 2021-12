Holík rozhodl. Preferuju týmový úspěch, tvrdí útočník Komety po výhře nad Pardubicemi

Cenný triumf Brňanům zajistil pouhé tři minuty před koncem přesnou trefou Petr Holík, který se po nedávné reprezentační pauze vrátil po zranění na extraligový led. „Padlo mně to tam trochu se štěstím. Zaťovič mi přihrával do forhendu, avšak jeden z pardubických beků puk tečoval, a já měl zakončení kvůli tomu o něco těžší. Naštěstí puk skončil v síti," oddechl si.

V úvodu střetnutí mu ovšem příliš do smíchu nebylo, když Kometa hned zkraje dvakrát inkasovala. „V našem obranném pásmu jsme měli hrozný binec. Nepohlídali jsme si dorážky. O první přestávce jsme si v kabině řekli, že to takhle dál nejde. Pak už jsme byli v defenzívě mnohem zodpovědnější. Věřili jsme, že my naopak nějaké šance proměníme, což se povedlo," lebedí si Holík.