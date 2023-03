Horkého první střela byla i vítězná. Ten gól nám dal klid, máme, pro co jsme přijeli, řekl

Hokejisté Brna v Ostravě zvítězili 3:0 a srovnali 1:1 na zápasy. Série pokračuje v úterý (v 17 hodin) a ve středu (od 19 hodin) na ledě Brňanů.

Gólovou akci jste s Petrem Holíkem sehráli tak, jak jste chtěli, nebo k vám puk spíše od některého z bránících hráčů vyplaval?

Vyměnili jsme si tam puk, Holas to pak klasicky povyšíval a mezi obránci mi to posunul zpátky. Já už jsem pak jen zavřel oči a vystřelil. Byla to myslím moje vůbec první střela. Moc jsem jich v zápase neměl, ale hned ta první padla do brány.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Peter Mueller z Vítkovic a brankář Brna Dominik Furch.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Byla to brněnská desátá střela v utkání, Vítkovice jich v tu chvíli měly 27, nebyli jste v zápase, nebo čím to, že vás domácí tak přehrávali?

Asi hráli jednodušeji a více se tak dostávali k nám do pásma. My jsme se naopak přes to jejich střední pásmo moc nedostávali. Nebo alespoň ne na puku. Nějak jsme to čepli do jejich pásma, ale oni tam byli první a zase nám z toho vyjeli. Hráli jednodušeji a u nás ve třetině se lépe drželi na puku a měli i střely a tlak. Ale ubránili jsme to a vezeme bod do Brna.

Nebylo riskantní bránit náskok 1:0, obzvláště když Vítkovice měly více šancí i střel?

Určitě, ale po druhé třetině jsme si řekli, že se nemusíme nikam hnát, protože vedeme. Stačí, že budeme hrát jednoduchou hru a posílat puky ze třetiny. Nepotřebovali jsme dát gól, chtěli jsme nechat Vítkovice hrát s tím, že jim buď ujedeme do brejku, nebo nám vyjde nějaké přečíslení. Výsledek jsme ubránili, dva góly jsme dali do prázdné, kluci to tam perfektně odbránili. Je to super, ale určitě se na to koukneme, potřebujeme asi zlepšit práci v obranném pásmu a lehčeji se dostávat přes to střední pásmo.

Rozhodl výkon Dominika Furcha, na kterého šlo 33 střel, zatímco vy jste jich vyslali devatenáct?

Klobouk dolů před ním. Měli tam šance, Furchiňo nás podržel hodně. Zase rozhodovaly maličkosti. V prvním zápase jsme dostali dva rychlé góly z předbrankového prostoru, což jsme se dnes snažili eliminovat. Více jsme si hlídali hráče, aby před brankou neměli dorážky. To se nám myslím si povedlo.

Stav série je 1:1, máte, co pro co jste do Ostravy jeli?

Určitě ano. Chtěli jsme se vracet do Brna minimálně s tím jedním bodem. To se povedlo a teď se těšíme na dva zápasy před naší vyprodanou halou. Doufám, že oba urveme. Uděláme pro to určitě všechno.

Čekáte stejný hokej?

Možná to bude ještě vyhecovanější. I teď se ve třetí části už šlo více do těla. Byly tam hraniční fauly, začalo se to více řezat, takový ten play off hokej. Patří to k tomu, myslím, že to bude v podobném duchu.

Radek Kučeřík v první třetině přiznal, že nebyl faulován a zrušil tím trest pro Marka Kaluse. Pochválili jste ho?

Kuča udělal perfektní gesto. Když to faul nebyl, tak to správně přiznal. Je to fér. Doma si budeme chtít vynutit těch přesilovek více a zkusit naši dobrou přesilovku konečně využít.

Bylo to v závěru i o nule pro Dominika Furcha, nebo se na to v play off nehraje?