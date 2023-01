Hotovo, Sparta vítá čtvrtého Švéda. Jeho parametry budí respekt, hlásí Pražané

„Před startem play off bylo třeba ještě rozšířit stávající kádr. Podařilo se nám angažovat nesmírně zkušeného a pracovitého obránce s parametry, které budí respekt. Stefan Warg v posledních sezonách dokázal, že umí být i týmovým lídrem,“ říká k nové posile sportovní ředitel Sparty Jaroslav Hlinka.

„Zná mě, ví, jakým stylem hraju, takže nehrozí, že by ode mě trenéři očekávali něco jiného. O to bude naše spolupráce jednodušší. Nemusel jsem se dlouho rozhodovat, nabídka Sparty pro mě byla velmi lákavá. Samozřejmě také hraje roli to, že jsou v týmu tři další Švédi, což vždy pomůže,“ prohlásil Warg, jenž s Gustafem Thorellem v minulosti hrál inline hokej.