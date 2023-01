Sparta získala do útoku nečekanou finskou posilu

Hodně využívám své tělo a nebojím se přitvrdit. Rád hraju ofenzivní hokej, ale tvrdé práce vzadu se rozhodně neštítím," říká o sobě na klubovém webu pražského celku Vauhkonen, jenž podepsal kontrakt do konce sezony a v úterý se už bude hlásit na prvním tréninku Sparty.

Přichází z posledního týmu finské ligy s motivací zahrát si o český titul. „Hodně se těším na play off, Sparta má skvělý tým a má velkou šanci uspět. Doufám, že do mužstva dobře zapadnu a že budu co nejvíc nápomocný," naznačuje hokejista, jenž ve finské lize odehrál přes pět stovek utkání.