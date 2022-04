Houpačka končí, Kladno slaví. A my jsme zase s dlouhými nosy, posteskl si Ujčík

„Cítím úlevu. Šli jsme do náročné sezony v chomutovském azylu s cílem zachránit pro Kladno extraligu, a to jsme splnili. Rozhodli Plekanec s Kubíkem, kteří nás táhli celou sezonu. A vyzdvihl bych i Zikmunda, kterého 14 dní před startem série nastřelili pukem a měl rozdrcený palec. Stejně s ním odehrál celou baráž," řekl trenér Kladna David Čermák.

„Věděli jsme, že to bude náročné a netušili, jak přistoupit ke 40denní pauze před baráží. Potvrdilo se to, až na čtvrtý zápas baráže, který byl ovlivněný trestem pro brankáře Žukova do konce utkání, se všechny ostatní táhly až do třetí třetiny," prohlásil Jágr.