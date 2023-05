Hradec Králové posílí slovenský reprezentační útočník Tamáši

"Alexe jsme sledovali již minulou sezonu a zaujaly nás jeho výkony v rámci slovenské extraligy, ale především v rámci reprezentace. Je to kvalitní centr, který by nám měl na této pozici nahradit mezeru po odcházejících hráčích. Vidíme v něm perspektivního hráče a očekáváme, že nám pomůže i se zlepšením produktivity," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Účastník loňského mistrovství světa, který nechybí ve slovenské nominaci i na letošním šampionátu, by měl v Hradci Králové nahradit Jakuba Lva nebo Lukáše Cingela, kteří tým po sezoně opustili.

Dneska startuje MS v hokeji a my na něm máme o jednoho reprezentanta navíc. Vítej v Hradci, Alexi 🇸🇰

Tamáši doposud působil hlavně v mateřské Banské Bystrici, v aktuální sezoně odehrál včetně play off 52 zápasů s bilancí 14 branek a 16 asistencí. S mateřským klubem získal v letech 2017 a 2018 mistrovský titul, v první sezoně ale do play off vůbec nezasáhl a ve druhé odehrál v nadstavbové části jen dvě utkání.