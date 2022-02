Hradecké těší hlavně body. Nešly nám nohy, ale byli jsme produktivnější, libuje si obránce Pilař

Pilař na konci prostřední dvacetiminutovky záhy odpověděl na brněnské vyrovnání na 1:1. „Ten gól nám moc pomohl," netají radost z klíčové trefy. „A v závěru jsme pak přestáli tlak Komety po jejím snížení na jednogólový rozdíl," těší ho, že Východočeši pečetili triumf při power play domácích čtvrtou trefou do prázdné branky.

Uznal ale, že Kometa jeho tým přehrávala. „Jenže svoje šance neproměňovala. Nás podržel brankář Kiviaho. Před blížícím se play off je skvělé, že se můžeme opřít o dva velmi spolehlivé gólmany. A byli jsme produktivnější než domácí," našel Pilař hlavní příčiny vítězství.

Podle něj budou Hradečtí ve zbývajících duelech základní části extraligy již ladit formu na play off. „Je super, že už máme jistotu, že do něj vstoupíme nejhůř druzí. To bylo naším cílem," naznačil, že zisk Prezidentského poháru není pro jeho mužstvo hlavní prioritou.