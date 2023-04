Hrál i se zlomenou čelistí, teď pije krev Hradci. Zjevení jménem Voženílek táhne Třinec

Není divu, že pak žhavil telefon třeba mistrovský Třinec. V důrazném forvardovi viděl obrovský potenciál. Ten Voženílek naplnil částečně už v základní části, vysloužil si i premiérovou pozvánku do reprezentace, a teď se naplno ukazuje zase v play off.

„Hlavní je, že chodí do brány. Je to tvrdý kluk, snese toho dost. Jsme rádi, že se umí dobře postavit," usmál se Jeřábek poté, co Voženílek rozhodl prodloužení druhého duelu z dorážky před brankou. A pro soupeře jsou jeho trefy frustrující. „Má štěstí. Odráží se to k němu," prohlásil jen hradecký Aleš Jergl.