Jerglovi zhořkly narozeniny. To třinecké stání je frustrující, stěžuje si

Na křídelníkovi druhé formace bylo znát značné rozčarování. Východočeši totiž soupeře znovu přestříleli, zejména v prodloužení měli řadu šancí, ale ani druhý těsný zápas nedovedli do vítězného konce. „Ten jejich hokej je dostal popáté v řadě do finále. Stání ve středním pásmu a čekání na šanci... Frustrující," postěžoval si Jergl.

Jenže jeho druhá trefa v play off byla k ničemu. A východočeská euforie z premiérového postupu do finále se během dvou dnů vytratila. „Je to blbé. Tlačíme většinu prodloužení, máme hodně šancí a střel, jenže puk do branky nedotlačíme," litoval obránce Filip Pavlík, který je ve vyřazovacích bojích se 39 pokusy jedním z nejpilnějších střelců. Branky se ale zatím nedočkal.