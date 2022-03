Hrdina Sparty Pavelka: Děti, stavte se, napíšu vám omluvenky do školy. A rodičům do práce taky!

„Dobrzďoval jsem tam nohama a věděl jsem, že jdu do brány, ať se stane, co se stane. Brzdil jsem a pak jsem jenom viděl kluky kolem, jak se radují," popisoval Pavelka, že až podle reakce spoluhráčů poznal, že překonal gólmana Kváču a maraton tím ukončil.

„Bylo to mentálně a fyzicky náročné. Nevím, jestli to byla pátá, nebo šestá třetina, už jsem se trošku ztrácel. Všichni toho měli dost, ale byli jsme šťastnější," usmál se Pavelka, který se trefil ve třetím zápase s Libercem v řadě.

„Měl jsem toho plné zuby, protože tělo na to není zatím připravené. Je nastavené na tři třetiny. Teď najednou byla čtvrtá třetina a člověk musel rozhýbat nohy," prohlásil 28letý obránce po výhře 5:4 v prodloužení a celkovém triumfu 4:1 na zápasy.

Liberecký trenér Augusta si ještě vyžádal trenérskou výzvu, jestli nešlo o úmyslné kopnutí, bylo to však spíš jen jeho zbožné přání.

„Hned jsem věděl, že budou dělat trenérskou výzvu, protože neměli co ztratit. Bylo úplně jasné, že to budou zkoušet. Uklidnilo mě, když jsem tu situaci viděl na ipadu na střídačce. Nebylo o čem se bavit. Pak se na to podívali další a říkali, že to je jasný gól. Ale přece jenom vás napadají myšlenky, „co když to neuzná?" říkal obránce Adam Polášek, jenž v pondělí skóroval dvakrát.

Po obrovském dramatu postupuje @HCSpartaPraha 💪 Vítězný gól zapsal Tomáš Pavelka ve 1️⃣0️⃣4️⃣. minutě 😮 #TELH pic.twitter.com/fa9vZx8Mq6 — Tipsport extraliga (@telhcz) March 28, 2022

„Za všechny musím poděkovat fanouškům, že vydrželi. Všechny děti, co jdou v úterý do školy, ať se za mnou staví, napíšu jim klidně omluvenky, ať můžou přijít pozdě. I rodičům do práce je napíšu," chechtal se Pavelka.

Své děti školkou povinné měl na stadionu Polášek. „Takže nevím, co s nimi budu dělat. Dostanu zítra ráno v osm placáka na čelo, jako že, tati, vstávej, a doma se nebude chumelit," usmál se Polášek, jenž byl přesvědčený, že prodloužení sparťané zvládnou.

Hádanka rozřešena - semifinálová čtyřka je po dnešku kompletní ✅ Co říkáte na dnešní vypjaté zápasy? 😅 Tohle bylo play-off se vším všudy 💪 #TELH pic.twitter.com/A8AgU98MlN — Tipsport extraliga (@telhcz) March 28, 2022