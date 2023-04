Hrdina z branky bez práce. Některým lidem bych nejraději ukázal zdvižený prostředníček, řekl Machovský

Matěji, začněme finálovou sérií. Ukázalo se, že stav 0:3 je v play off neřešitelná věc?

Ona by řešitelná byla, kdybychom hráli to, co jsme chtěli. Kdybychom hráli stejně jako poslední dva zápasy, tak bychom i v pátek vyhráli. Bohužel se nám to nepovedlo a Třinec už si s tím poradil. Bylo to o prvním gól. Když se nám ho povedlo dát, Třinec to pak trošku více roztáhnul a otevřel. A začalo se hrát víc nahoru dolů, což nám vyhovovalo víc. Dneska ale měli štěstí. Myslel jsem, že to urveme, ale bohužel ten vítězný gól dali oni.

Jak jste tu Hudáčkovu klíčovou trefu z konce zápasu viděl?

Rozhodla šikovnost Třince kolem brány. Oni vám to přenesou zpoza brány z jedné strany na druhou, což je pro každého gólmana strašně těžké. Ani já nemohu mít oči všude. Snažil jsem se pokrýt ten spodek, kdyby to tam přilétlo, ale trefil mě bohužel do kalhot a pak už si puk snadno najde cestu do brány.

Má prostě Třinec play off v krvi?

Oni ví, co chtějí hrát. Hrají to každý zápas. Když jim to nevychází, trošku to pozmění, ale jinak je vidět, že i ti hráči s velkými jmény, kteří přijdou a jsou tu za obrovské peníze, se podřídí týmu. Oni ví, co funguje. A nikdo si s nimi proto tak dlouho neporadil.

Foto: David Taneček, ČTK Hradecký hrdina pátého finálového duelu Matěj Machovský.

Nicméně i vy osobě, byť tomu zlatá tečka chybí, můžete brát letošní play off za úspěšné?

Jsem strašně vděčný, že mi Hradec podal pomocnou ruku a dal mi ke konci a takhle v play off důvěru. To se často nevidí a já se to snažil jen splácet. Samozřejmě to teď bolí, když jsme to s klukama dotáhli tak daleko. Když se na to ale člověk podívá zpětně, tak myslím, že budeme i za stříbro rádi. Také v tomto případě platí, že postupem doby i druhé místo doceníme.

Však vás ocenili i příznivci Třince.

Jsme za to rádi. Vypadá to hezky, když vám i na stadionu soupeře takto poděkují. I tím, že jsme vyhráli dva předcházející zápasy, začala být série zajímavější a zdramatizovala se. Škoda, že nám utekly domácí duely na začátku. Vyhrát alespoň jeden, mohlo to být klidně i na druhou stranu, ale to jsou už jen kdyby... V Hradci je svátek, že se hrálo finále. Chtěli jsme ho lidem vrátit ještě zpátky domů, ale nepovedlo se. Porazit Třinec třikrát za sebou je těžké.

Pro vás osobně je to peripetiích, kdy jste odešel z Finska, zadostiučinění?

Někteří lidé mě odepisovali, že už to mám radši zabalit, že už na to nemám. Těm bych nejradši ukázal zdvižený prostředníček. Ale i takové lidi v životě potkáte a hřejete si někdy zmiji na prsou. Nakonec se to obrátilo. Hradec mi důvěřoval a já doufám, že jsem klub nezklamal. Bolí, že se prohrálo. Šel jsem ale do toho s tím, abych se mohl podívat do zrcadla a mít čisté svědomí. A myslím, že ho čisté mít mohu.

Jste teď zavalen nabídkami na angažmá?