Hromadná bitka v Olomouci? Nic mimořádného, klidnil emoce kouč Sparty

Po druhé třetině se u střídačky domácích strhla vřava, do níž se zapojila rovněž většina hokejistů z obou týmů a ač i v tomto případě dlouho z ledu nechtěli, taková hrůza to zase nebyla. Sudí ji ocenili jen dvěma vyloučeními na dvě minuty na obou stranách. Diváci se ale opět měli „na co dívat“ a hráčům za to „poděkovali“ nadšeným aplausem.

„Byl tam nějaký souboj o puk, končila třetina a přišlo pár krosčeků. Sudí to chtěli pustit, ale jak už to chodí, vždy se tam najde jeden, co to nechce, a strhlo se to. K hokeji to však patří. A jsem rád, že jsme tam zůstali jako jeden tým a nebylo to jen na jedinci,“ popsal vznik konfliktu střelec dvou gólů Sparty Filip Chlapík.

„Emoce tam byly, to jo. Vše ale proběhlo naprosto férově. Nakonec se to roztrhlo, nikomu se nic nestalo a to je hlavní. Zkrátka nic mimořádného,“ mínil kouč Pražanů Pavel Gross.

SESTŘIH: Olomouc vs. Sparta 1:3

Mezi málo hráčů, kteří zůstali stranou, byl olomoucký útočník Jakub Navrátil. „Vždycky, když sem někdo přijede, strhne se mela. Litvínov, teď Sparta. Možná tady vzniká nějaká tradice. Nevím ale, jak se to teď seběhlo. Nebylo to ani nic extrémního. Jen jsme se trochu pošťouchali,“ tvrdil. Sám spíše uklidňoval spoluhráče, hlavně zkušeného Jana Švrčka, vyhlášeného tvrďáka, jenž nemá k ráně daleko.

„On se asi rád pere, rád si do někoho praští. Je ale určitě lepší, když mlátí hráče soupeře, než kdyby bušil do nás na tréninku a to může,“ smál se Navrátil.

Olomouc - Sparta 0:1 (23. Chlapík)

Hanáci v půtkách možná nad Spartou měli i navrch, ale zápas prohráli, a to už potřetí v řadě, takže radost přes zlepšený výkon mít nemohli. Navíc se opět trápili v koncovce. Střelecký půst prolomil právě Navrátil a to po dlouhých 166 minutách.

„Strašně se nadřeme na každý gól. Těžko se vůbec dostáváme i do šancí. Proto prohráváme, byť jen o gól, jako dnes. Je to ubíjející. Musíme mít ale hlavy nahoře. V neděli máme tady další zápas a brát už potřebujeme tři body,“ zdůraznil.