Chlapík: Dva góly Olomouci? Že bych z nich byl nadšený, tak to rozhodně ne

„Když hrajete doma a odvolá se gólman, tak vás fanoušci, a tady je mají úžasné, vždycky ženou. Je těžké tomu odolávat. Nápor domácích byl fakt velký. Naštěstí Vláďa Sobotka zblokoval střelu, dali jsme gól do prázdné brány a uklidnilo se to. Měl jsem to odkryté a věřil si. Kdybych to nedal, asi bychom se bavili jinak,“ připustil.

Dva góly, co vstřelil, nijak nepřeceňoval. „Že bych z nich byl nadšený, tak to rozhodně ne. Jsem za ně rád, ale udělal jsem jen svou práci. Vím, že právě to ode mě čeká. Snad jsem to konečně rozjel. Nějaké šance jsem měl pořád a cítil jsem, že je jen otázkou času, kdy mi to do brány začne padat. Zachoval jsem chladnou hlavu, a dnes už to vyšlo. Doufám, že se teď s góly roztrhne pytel,“ dodal se smíchem.