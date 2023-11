Hyka a Sedlák nasadili nákrčníky: Víme, co se stalo, je to mžik

Ne proto, aby zaujali svou novou vizáží. Reagovali tím na nedávnou tragédii na britských ostrovech, kde po zásahu bruslí do krku v utkání ligového poháru mezi Nottinghamem a zemřel 29letý americký hokejista Adam Johnson poté, co jej do krku řízla brusle Matta Petgravea.

„Víme, co se stalo a není na co čekat. Těch soubojů je hodně, hokej se navíc pořád zrychluje. Byly zápasy kdy k tomu nebylo daleko. Je to mžik, kdy se něco může stát,“ vysvětloval Hyka.

Poprvé si ho vyzkoušel v týdnu na tréninku. „Cítím se s ním bezpečněji. Ani jsem to nějak na krku nevnímal. Jako když mám rolák,“ pokračoval Hyka, který by byl rád, kdyby jej a Sedláka následovalo více hokejistů.

„Kluci se už na to ptali. Jde o naši bezpečnost. Určitě chceme jít příkladem, cítím se více chráněný a vím, že jsem pro svou ochranu udělal všechno. Věřím, že do budoucna to bude mít více hráčů,“ řekl Hyka.

Podobně se na rozšíření ochrany dívá také šéf pardubické lavičky Václav Varaďa. „Přirovnal bych to k začátku používání plexiskla na přilbách. Dřív byla možnost volby a nyní je to povinná věc. Dávalo by smysl, aby to bylo stejné, kluky v jejich nošení budeme podporovat,“ řekl Varaďa.

A vítkovický Jiří Veber se přidal. „V první řadě jde o zdraví hráčů. S plexiskly to bylo stejné. Sám jsem to zažil a plexisklo jsem začal nosit až po nepříjemném zranění v obličeji,“ uvedl vítkovický asistent.