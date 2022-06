Musil si v Dynamu poprvé zahraje denně s bráchou

Zatím se Musilům, vnukům legendárního Jaroslava Holíka, poštěstilo obléknout stejný dres jen párkrát v reprezentaci. „Teď v Dynamu přijde premiéra na klubové úrovni, v denním režimu a jsem za to vážně rád," říká David. Těší se oba. „Už jsme se s Adamem hodně na to téma bavili. Dával mi dobré reference na Pardubice, rozhodnutí o přestupu jsem musel stejně udělat jen já sám," líčí obránce Musil, jenž na Třinec nezanevřel.

„Dal mi šanci při návratu z Ameriky a za těch pět let jsem se tam hodně naučil, nejen jako hokejista, ale i jako člověk. Když se naskytla šance jít do Pardubic, vzal jsem to jako novou, možná i potřebnou výzvu. Jednodušší to bude mít i celá rodina, už nebude muset dělit přízeň mezi víc extraligových týmů," usmívá se David.