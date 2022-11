Jágr na závěr hradecké divočiny opustil naštvaně střídačku

Dvě trefy během šestnácti sekund ale dostaly Hradec na kontakt a vteřinu před vypršením základní hrací doby vyrovnal při power play Lev. „Zatlačili nás na dlouho do pásma, už jsme to neustáli," připustil v České televizi kladenský Tomáš Plekanec. Majitel Rytířů Jágr naštvaně opustil střídačku a už tak neviděl, jak domácí v nastavení nepůjčili soupeři puk a rozhodl o zisku bonusového bodu pro sebe.

„Musím být na hráče pyšný, že bojovali až do konce, snažili se utkání obrátit a ukázali obrovský charakter. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že tohle byl šílený zápas. Udělali spoustu chyb, za které nás soupeř trestal, protože takhle už příště hrát nemůžeme," tvrdil hradecký kouč Tomáš Martinec.

Poměr střel v utkání 57:20 jasně mluví pro Hradec. „Po takovém průběhu jsou to pro nás opravdu zlaté dva body. Perfektní vstup do utkání nám spíš zase ublížil. Pořád jsme ale věřili, že ještě najdeme v sobě sílu k obratu," říkal Aleš Jergl. „Hodně ale mrzí, že jsme ve druhé části dostali laciné góly z brejků, kdy nikdo z nás nedělal, co měl a nesmyslně jsme tam propadali," tvrdil další domácí útočník Marek Zachar.