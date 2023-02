Jágr překonal světový rekord Gretzkyho. Pořád to má v ruce, ocenil jej parťák Kubík

U historické branky bude ovšem právě 24letý Kubík zapsán jako ten, kdo Jágrovi na gól přihrál. „Je to příjemné, ale i on by teď více uvítal, kdybychom byli výš v tabulce. Je to rekord, je nejlepší na světě, ale to u něj teď jde trošku stranou. Chceme se soustředit na jiné věci," připomněl Kubík, že Kladno je sedm kol před koncem základní části v nelichotivé pozici na chvostu tabulky.