ANTOŠOVA BŘITVA: Já vám říkám, že nic neříkám. Pánové Pešáne a Nedvěde, to byla blamáž!

Tisková konference pro olympijské hry v Pekingu se spíš než nominační stala blamáží. V její polovině vlastně nikdo nevěděl, jestli povolaní hráči skutečně pojedou na turnaj do Číny, nebo místo nich trenéři vezmou některé z třiceti náhradníků. Všichni fanoušci, kteří do poslední chvíle věřili, že se něco dozvědí, museli během tiskovky pochopit, proč je český hokej v tuhle chvíli tam, kde je. Protože každá další odpověď pánů Pešána s Nedvědem zavdávala další otazník, co se vlastně bude dít.