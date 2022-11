Jágr už trénuje, ale naskočit do zápasů se nechystá. Aspoň se zpotím a zhubnu, říká

A ač je Kladno poslední, on neztrácí optimismus. Extraligu má za extrémně vyrovnanou soutěž, koneckonců Rytířům z poslední příčky chybí jen šest bodů na sedmou pozici. „Nemyslím si, že je to od nás zmar. Dostávali jsme hodně gólů, ale liga je vyrovnaná. Je tam spousta týmů, které to taky mají nahoru dolů a jsou daleko kvalitnější než my. Rovněž se potýkají s nevyrovnaností výkonů a dostávají se do krizí, ať už je to Liberec, Budějovice, Boleslav či Sparta. Chce to od nás nějakou šňůru vítězství," uvedl Jágr, jenž přiznal, že pokud by se na trhu objevil hráč, který by Kladnu pomohl, „půjde vedení po něm".