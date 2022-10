Souboj gólmanů: Brízgala se překonával, ale nulu má jeho sok Novotný

Šichtu neměl nejtěžší, ale pochytal všech 16 zakončení soupeře a po zápase si mohl vychutnat děkovačku. Na hlavu si nasadil zelené sombrero, které smekl před mladoboleslavskými fanoušky a předvedl oslavný kotoul. „Jsem rád, když se fanoušci baví. A je o to sladší, když je můžu pobavit já. Atmosféra je super," usmíval se Novotný.

Brízgala, který podruhé v sezoně dostal přednost před jedničkou Bowem, předváděl nádherné zákroky. Na brankové čáře vychytal Pavla Kousala nebo Tomáše Fořta. „Dostal jsem se do varu, létalo to na mě ze všech stran. Cítil jsem se jistě," popisoval 24letý brankář, jenž u Rytířů hostuje ze Sparty.

Boleslav sice spoustu šancí spálila, ale soupeře přebruslila a nakonec zamířila do černého čtyřikrát. Na Kousalovu trefu navázali Fořt, Matyáš Kantner a do prázdné branky kapitán Jan Stránský.

„Výborný týmový výkon, zasloužené vítězství. Konečně jsme se víc tlačili do branky. To byl oproti utkání ve Vítkovicích, kde jsme prohráli 0:4 my, zásadní rozdíl," hodnotil asistent domácího trenéra Petr Haken. Bruslaři zvládli i čtvrtý domácí duel sezony a posunuli se na třetí místo, zatímco Kladno ve vyrovnané tabulce spadlo až na devátou pozici.