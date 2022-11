Jágrova zkušenost s parahokejem? Ke střele jsem se nedostal. Moje zadnice byla větší než sedačka.

Oba ale těšilo, že se dočkali pochvaly a překonali kladenskou legendu. „Pak jsme si na to docela navykli a tiskový mluvčí (Lukáš Jůdl) nám říkal, že nám to šlo líp než Jardovi," smáli se.

Od prvního sklouznutí k možnosti reprezentovat Českou republiku tedy nevede ani moc dlouhá cesta. Stačí chtít a vydržet. Mít trpělivost. Nenechat se odradit prvními pády nebo naraženými lokty. „Lidi nás kolikrát vidí v televizi, jak na tom jezdíme jak draci. A pak na to sednou a ono to tak nejde. Ale i my jsme se to učili několik let," říká parahokejista Zdeněk Krupička.