Jágrovo Kladno odtajnilo první jména pro příští sezonu

„Pro nás to jsou základní stavební kameny týmu, o které byl zájem u extraligové konkurence, ale i v zahraničí. O to více nás všechny těší, že tito hráči na Kladně pokračují," řekl k Bowovi, Dotchinovi a Zikmundovi trenér Jiří Burger.

Šestadvacetiletý Bow byl ve své premiérové sezoně v kladenském dresu oporou defenzivy, když odchytal všechny extraligové zápasy. „Jsem ohromně rád, že se na Kladno vrátím i pro další sezonu. Těším se, až se všichni uvidíme na zrekonstruovaném stadionu," prohlásil Bow, jenž prodloužil kontrakt o dvě sezony.

O dva roky starší Dotchin, který rovněž podepsal až do konce sezony 2023/24, v uplynulém ročníku extraligy vstřelil v 50 zápasech šest branek a přidal 15 asistencí. V pěti zápasech baráže pak přidal gól a čtyři nahrávky.

Šestou sezonu v kladenském dresu přidá 27letý útočník Ladislav Zikmund, který se v průběhu loňské sezony vrátil k Rytířům z pražské Sparty.

„Jsem rád, že se mi ten uplynulý ročník na Kladně povedl, a že se povedlo naplnit cíl, že jsme se udrželi v extralize. Rádi bychom na to navázali, odrazili se a udělali nějaký úspěch. Doufám, že sezona bude lepší než ta předchozí, a protože nemám rád vystřelovat do vzduchu nějaká přehnaná očekávání, buďme skromní a pokusme se udělat co nejlepší výsledek," uvedl Zikmund.

22letý Bláha sice v poslední sezoně odehrál i 11 zápasů za Kladna, převážně ale nastupoval v prvoligovém Ústí nad Labem. Teď by měl dostat u rytířů větší prostor. „Znamená to pro mě velkou motivaci a posun v mojí kariéře. V Ústí jsem měl povedenou sezonu, dostával jsem tam velký prostor a pomohlo mi to na zdravém sebevědomí," říká Bláha.