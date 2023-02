NAGANO 25: Masér chtěl kvůli Jágrovi k psychiatrovi. Byl jsem zvyklý na servis z NHL, hájí se dnes hvězda

Leckdo věčné Jágrovy nářky dával do souvislosti s podlahou v aréně, která tupila brusle všem. Jenže Šašek udělal i jeden test. Nechal brusle Jágrovi přebrousit u kanadského týmu, pak mu je naservíroval. Ovšem stejně od hvězdného útočníka dostal vynadáno, že se na to vykašlal, protože se vůbec nic na nožích nezměnilo.

„Chudák Vašek už nevěděl, co dělat, protože Jarda byl furt nespokojený. Když se objevil v kabině, Venca jen říkal: Ty blázne, už je tady zase. Já jsem z něj tak rozpálenej, že když mi hodíš na záda vajíčka, budeme mít volská oka. U Jardy to ale byla asi psychika," říkal před pár lety masér Pavel Křížek, Šaškův dlouholetý parťák u reprezentace.

Kdo by čekal, že zlatá odměna v Naganu i čas tehdejší kritiku obrousily, mýlil by se. Když teď dostal Jaromír Jágr od Sport.cz dotaz na své tehdejší strasti s bruslemi, kvůli kterým si chtěl brát Šašek dovolenou, znovu volil přísnější tón. „Člověk z NHL je zvyklý na určitý servis. Když pak přijede do národního týmu, kde byli kustodi z české ligy, tak je to o něčem jiném. Srovnám to s lyžemi. Pokud ti je někdo dobře nenamaže, nemůžeš vyhrát. Stejné je to s bruslemi. Někdo je na ně citlivější. V profesionálním sportu rozhodují detaily a pokud není servis, jaký má... Jak jsem náročný na sebe, tak jsem náročný na ostatní," řekl Jágr.