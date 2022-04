Jágrův konec? Má ještě jednu metu, myslí si expert

Jaromír Jágr během bohaté kariéry nastupoval v řadě soutěží, sbírka jeho úspěchů je rovněž nevídaná. Přesto se legenda s číslem 68 na dresu dál prohání po ledové ploše a bojuje za kladenské Rytíře. Proč tomu tak je? „Myslím, že má ještě jednu takovou metu. On to tak sice nejmenoval, ale já to tak cítím," naznačuje Martin Kézr, expert deníku Právo, že existuje motivace, proč Jágr i v padesáti stále hraje.

„Už dvakrát se s ohledem na covid zrušil plánovaný zápas pod širým nebem, který se měl opakovaně hrát ve Špindlerově Mlýně. Teď je přesunutý, mělo by se hrát v prosinci v Praze. To je meta, kterou by si podle mě Jágr chtěl doma zkusit..." vysvětluje dlouholetý člen redakce Práva.

PŘÍKLEP: S Jalonenem jsem neměl nejlepší vztah. Jaký byl jako trenér?Video : Sport.cz

Pro Jágra prý existuje ještě jedno extraligové lákadlo. „Navíc to zatím vypadá, že by se Kladno mohlo vrátit na svůj stadion, že skutečně bude mít střechu a bude tam schopno hrát," dodává. Kladno muselo v této sezoně nastupovat k domácím extraligovm duelům v Chomutově.

Na téma hokejové dlouhověkosti Jaromíra Jágra se vyjadřuje i druhý host Příklepu – Jakub Nakládal. „Je to jeden z nejlepších hráčů v historii. Pořád to má v rukách, tohle se prostě nezapomíná,,"vykládá obránce se zkušenostmi z NHL.

Do budoucna ale vidí jeden možný problém, s kterým se Rytíři mohou potýkat. „Kladno to má postavené na Jardovi, na Plekym (Tomáši Plekancovi). Mám z toho pocit, že tam není vyloženě koncept, kudy by se chtěli vydat, na čem by chtěli stavět do budoucna," obává se Nakládal.