Jak porazit Hradec? Potřebujete zabijáka, co to tam šlehne, tvrdí kouč Hanáků Moták

Rozuzlení urputné bitvy přišlo pár sekund před koncem první třetiny, když Francouz Jordann Perret přesnou střelou nedal šanci jinak výborně chytajícímu Branislavu Konrádovi. „Byl to vyrovnaný duel, který rozhodla šťastná branka. Olomouc hraje důrazně, fyzicky. My nepodali optimální výkon, nevypracovali jsme si tolik šancí, jak jsme chtěli, zvonily na naší straně tyčky. Bylo to upracované. Výsledku si proto strašně ceníme," liboval si kouč Mounfieldu Tomáš Martinec.

„Bylo to tady strašně těžké, jako vždycky. Za pět let v extralize jsem v Olomouci ještě nesehrál lehký zápas. Takže klasika," přiznal i hostující kapitán Radek Smoleňák. Klíčová podle něj byla vůle po vítězství. „Dnes nám extra nejely nohy, ale tyto těžké zápasy dokážeme nyní vyhrávat a tím se posunujeme," dodal spokojeně.

Zklamán byl naopak olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Ne z výkonu, ten byl statečný, ale z výsledku. Hráli jsme na maximum sil, které teď máme. Vypracovali jsme si, hlavně ve třetí třetině dostatek brankových příležitostí, z nichž jsme mohli vyrovnat. Bohužel, třikrát jsme trefili tyč a gól nedali," věděl olomoucký lodivod.

Zlobil se také, že první třetinu jeho svěřenci nedohráli s nulou. „Gól v naší síti nebyl dílem náhody, smůly. Oni to tak hrají a my jsme se na to důkladně připravovali. Chybovali jsme však, když si náš zadák nepokryl hráče, co střílel, a pak ještě si myslel, že rána jde vedle, tak uhnul. Prostě byla to série chyb. Víme, že vhazování, má soupeř velmi dobrá. Závěr třetiny jsme si přesto už měli pohlídat," kroutil hlavou Moták.

Východočeši, jak dále zdůraznil, však byli výborní i v defenzívě. „Do prostoru před jejich bránou se těžko dostává. Silní, velcí zadáci nás před gólmana moc nepouštěli. Přesto jsme si šance vytvořili. Na to, abyste se proti nim prosadili, ale potřebujete mít v sobě zabijáka, který to tam šlehne a nazdar," zdůraznil Moták.

Několik tutovek si však přece jen jeho svěřenci vypracovali. Tu největší ve 49. minutě měl Silvester Kusko, jehož ideálně našel David Krejčí. Útočník Kohoutů ale bránu minul.