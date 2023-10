Jak se tohle dá minout? Plzeň zahazuje tutovky a její krize nekončí, trenéři mají důvěru

Zápas mohl vypadat úplně jinak, kdyby slovenský útočník vyložené šance proměnil. Jenže napoprvé vysoko přestřelil a na druhý pokus naopak klopil střelu až moc a trefil jen Furchův beton. „Je to o klidu v zakončení. Chybí jistota a kvalita. Budeme na tom furt pracovat. Už jsem zažil nějaké krize a tohle je jediná cesta,“ líčil domácí útočník Jakub Lev.

V první třetině se sice prosadil, když ho Zámorského přesilovková rána před brankou trefila do nohy, ale tahle ušmudlaná branka zůstala na domácí straně jediná. Navzdory tomu, že u statistiky očekávaných gólů svítí u Indiánů číslo 3,57. Pokud Vítkovice zítra zabodují doma s Libercem, vrátí se Škoda na poslední místo.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se SESTŘIH: Plzeň - Brno 1:2Video : Tipsport Extraliga / BPA

Devět zápasů, sedm porážek. A z toho hned šest jich bylo těsných. Pět o jediný gól a při šesté proti Litvínovu modrobílí inkasovali do odkryté branky. Jenže jak chcete vyhrávat, když v průměru nedáte ani dva góly? Mladí brankáři Pavlát s Hlavajem se můžou přetrhnout, ale je to k ničemu. „Mluvím o tom furt dokola. Musíme všechno zjednodušit, střílet a chodit do brány,“ uvědomuje si trenér Petr Kořínek.

Před utkáním v Olomouci vyhlásilo plzeňské vedení ultimátum pro další tři zápasy s tím, že pokud se tým nezvedne, změny můžou přijít všude. Škoda vybojovala jen tři body, ale zdá se, že impuls v podobě vyhazovu trenéra se nechystá.

„S vedením sedíme každý den, důvěru máme. Udělali jsme nějaké změny, pracujeme dál a věříme, že se to zlepší,“ prohlásil Kořínek. Západočeši zatím sáhli „jen“ do kádru. Rozloučili se s největší letní posilou Lukem Adamem, kterému angažmá vůbec nevyšlo a v sedmi duelech zapsal jedinou asistenci.

Naopak místo Kanaďana přivedli jiného cizince Švéda Tima Söderlunda. „V Mladé Boleslavi se nám líbil. Je to technický hráč a dobrý bruslař. Přijel teprve ráno a bylo to pro něj složité, ale věříme, že to bude dobrá posila,“ pokračoval Kořínek. Pětadvacetiletý forvard byl v útoku jedním z nejaktivnějších a hned si připsal asistenci.

Na body to však nestačilo a Plzeň se dál potácí v krizi. Naopak Kometa je z ní definitivně venku a po úvodních čtyřech porážkách už se vyhoupla do středu tabulky. Z posledních šesti utkání nestačila jen na suverénní Pardubice.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Plzeň - Brno 0:1 (9. Kohout)Video : Tipsport Extraliga / BPA

„Trápili jsme se, ale sedli jsme si, proběhla větší rozmluva a pomohlo to. Teď všichni dělají to, co mají,“ pochvaloval si útočník Martin Kohout. Na západě Čech zapsal první gól po příchodu z Karlových Varů. „Velká úleva. Už mě to v hlavě dost trápilo. Samozřejmě super, že jsme se jako tým zvedli, ale každý hokejista chce dávat góly,“ usmál se Kohout.