Plzeň hlásí švédskou posilu do útoku

Söderlund si v minulém ročníku v dresu Mladé Boleslavi připsal v 24 zápasech včetně play off devět bodů za šest branek a tři asistence. V této sezoně v osmi duelech vstřelil dva góly a na jeden přihrál. Plzni se nevydařil vstup do sezony. Po úvodní výhře nad mistrovským Třincem 3:1 z dalších šesti duelů získala jediný bod a neúspěšnou sérii přerušila až v neděli domácím vítězstvím nad Vítkovicemi 1:0.

„Když Tim přišel, představoval pro nás velkou pomoc. Zdobila ho rychlost, dravost a v neposlední řadě produktivita. Letos to ani zdaleka takové nebylo,“ uvedl na webu Mladé Boleslavi sportovní ředitel Martin Ševc. „Přes opakované pohovory nebo třeba i postavení mimo sestavu jsme z něj nedokázali dostat to, co jsme potřebovali, což vedlo k jeho klesání sestavou a stupňující se oboustranné nespokojenosti. Nakonec jsme se poměrně rychle dohodli, že se rozloučíme,“ dodal.