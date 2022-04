Jak to říct slušně... Abychom do toho města už nikdy nemuseli! Beran svým rozhovorem pro ČT naštval Jihlavské

Všechno odstartovalo už v pátečním čtvrtém utkání na jihlavském ledě. V závěru první třetiny ztratil gólman Dukly Maxim Žukov nervy, Berana v přerušené hře zasáhl holí do oblasti břicha a od rozhodčích vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání. Jihlavští příznivci měli za to, že osmadvacetiletý forvard Rytířů celou situaci značně přifilmoval.

„My víme, že jsme lepší tým než Jihlava a prostě máme před sebou dvacet minut a musíme udělat všechno pro to, abychom to dneska ukončili. Abychom tam - nevím, jak to říct slušně - do toho města Jihlava už nemuseli nikdy jet," říkal Beran za stavu 3:3.