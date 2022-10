Jak vychovat hvězdu? Prezident českého hokeje zná cestu, mluvil však i o Barošovi

Příkladem budiž Eduard Šalé. Ten naskočil do týmu, když mu bylo 15 let a tři měsíce. „Dostal prostor a teď má bod na zápas," upozorňuje Jan Homolka, komentátor O2 TV Sport. „A tohle je ta cesta," přidává se šéfredaktor Sport.cz a sportovní redakce Práva Martin Kézr. Ostře se také on vymezil proti podobným projektům, jako byl ten v Litoměřicích, který skončil v srpnu tohoto roku. „Nikdy jsem nebyl příznivcem toho, že se vytvořil umělý projekt, uměle se budou dosazovat hráči. Označilo se to jako takzvaná Dukla, ale výsledek chyběl."

Kluby by podle Kézra měly být schopné pracovat s talenty po vlastní linii. „Klub má nebo získá talentovaného hráče, tak ať s ním pracuje. Trenéři poznají, když to v sobě má. Pak ho nechají hrát, určitě ho nebudou dusit," myslí si zkušený novinář. „Hledat hráče, kteří na to jako ještě nemají a my je přesuneme do ochranného prostoru, To ne! Ať si to v té konkurenci mladí vybudují. My jsme se v posledních letech dostali do situace, kdy jsme mladé hráče chránili, a to nebylo dobře," dodává Kézr.