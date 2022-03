Jako Pastrňák! Stehlík vymetl růžek a vrátil Vítkovice do zápasu. Líp to vyjít nemohlo, radoval se

Po bezbrankové první třetině otevřel skóre v signalizované výhodě Smoleňák, další puk už ale Aleš Stezka za svá záda nepustil. „Znovu byl skvělý. Celou sezonu nás drží a dnes znovu vytáhl parádní zákroky. To vítězství je jeho," zdůrazňoval obránce Vítkovic Jakub Stehlík, který v přesilovce výjimečně zdařilou střelou do horního růžku srovnal krátce před polovinou zápasu na 1:1.

„Důležitý moment. Využili jsme přesilovku a vrátilo nás to do zápasu," popisoval vítkovický bek, jenž nosí na zádech stejné číslo jako opora Bostonu David Pastrňák. A vyrovnávací střela do horního růžku branky Fina Kiviaha v mnohém ránu havířovského rodáka připomínala. „Karel Plášil naznačil střelu, natáhl na sebe dva hráče. Poslal jsem to na branku a vyšlo to nejlépe, jak to vyjít mohlo," líčil urostlý bek s číslem 88 na zádech.