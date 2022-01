Jako trenér jsem nic podobného nezažil. Nenecháme to jen tak, sliboval po přestřelce s Vary Holaň

Výhru 7:6 Vítkovicím vystřelil až v prodloužení Kanaďan Robert Flick. „Jsme rádi za ten bod, musí to být pro nás ale velké ponaučení. Co se stalo, stalo se, musíme s tím pracovat. Druhý bod bereme, přestože jsme měli získat tři," hledal slova po divoké přestřelce trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Kdysi jako hráč jsem takové divoké zápasy zažíval s Litvínovem, jako trenér ale nic podobného nepamatuji. Nenecháme to jen tak, podíváme se na to, ale až budou emoce pryč," přislíbil krátce po utkání vítkovický hlavní trenér.

„Ale omluva to není. O přestávce jsme si v kabině říkali, že nesmíme inkasovat, protože by to Vary mohlo nakopnout. Nevím, možná tam bylo podcenění, možná jsme si mysleli, že se nám už nic nemůže stát. Najednou nám to tam napadalo a psychika šla hodně dolů," říkal Krenželok.