Jako v Rusku… Finský mistr světa se rozpovídal o konci v Mladé Boleslavi

„Teď už to mám oficiálně, že jsem propuštěn, takže se můžu posunout dál,“ říká 38letý forvard v rozhovoru pro list Ilta Sanomat. „Nevím, co se s těmi papíry dělo. Na všem jsem se před týdnem dohodli, pak se ale nic nedělo a nikdo se mi neozval,“ podivuje se Aaltonen.

Fin do Bruslařského klubu zamířil před sezonou z finského Jukuritu, kde dělal kapitána. V 25 zápasech extraligy zaznamenal 16 kanadských bodů (5+11), většinu z nich ale v přesilovce. Při rovnovážné hře však byl jeho přínos mizivý.

„Po jejich příchodu se skoro úplně přestalo mluvit anglicky. Mluvilo se jen česky a sledovala se videa. Někdy jsem ani nevěděl, co mám dělat. Ten druhý kouč mluvil anglicky asi tak, že se zeptal: Rozumíš? Pak řekl ´dobře´ a zeptal se na to samé dalšího. Tak to chodilo,“ popisuje své trable Aaltonen.