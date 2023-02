Je to ohromná škoda, litoval porážky s Libercem navrátilec Novotný

"Je to ohromná škoda. Sahali jsme po bodech a nemáme žádný. Bolí to tím víc, že jsme po nich sahali padesát minut," řekl Novotný novinářům. Devětatřicetiletý mistr světa z roku 2010 se zařadil do středu prvního útoku Motoru mezi další matadory Milana Gulaše a Tomáše Čachotského. Zacelil mezeru při absenci nemocného nejproduktivnějšího hráče Jihočechů Lukáše Pecha. Kouč David Čermák navíc nemá k dispozici ani další centry Lukáše Vopelku a Adama Rašku.

"Volal mi David Čermák, že je možnost, abych nastoupil. Byl jsem pracovně pryč, vrátil jsem se pozdě večer, dnes ráno se to rozhodlo, že je Pecháček mimo, tak jsem do toho skočil," uvedl Novotný, který s týmem absolvoval dopolední rozbruslení.

Foto: Václav Pancer, ČTK Zleva Jiří Novotný z Budějovic, Milan Gulaš z Českých Budějovic, Zdeněk Doležal z Českých Budějovic a Stuart Percy z Českých Budějovic.Foto : Václav Pancer, ČTK

V říjnu 2021 se nechal zlákat na výpomoc poté, co předtím v červenci ohlásil konec profesionální kariéry. Vychutnal si návrat do Motoru po 19 letech a nakonec zůstal do konce sezony. Zatím netuší, jestli bude i teď hrát další zápasy. "Nevím, jestli budu pokračovat. Nechci předbíhat. Víme, že Pecháček chyběl kvůli nemoci, což je velké oslabení," prohlásil Novotný.

"Vůbec jsem nepočítal, že budu hrát extraligu. Během sezony jsem nestihl ani Krajskou ligu za Samson, jenom na začátku sezony, mám nějaké pracovní povinnosti jako sportovní manažer, ani se nedostanu vždycky na zimák, v podstatě nevím, kde mi hlava stojí," řekl Novotný.

Na ledě byl se svou řadou u gólu, kterým v čase 58:51 rozhodl útočník Jan Šír o porážce 3:4. "Štenclík (Jan Štencel) mi to dával, já se ani nedostal k puku, protože do toho sáhl obránce, následovala střela za modrou čárou, myslím tečovaná od našeho beka, nějak to proletělo. Steep (Jan Strmeň) nás ale držel celý zápas," podotkl Novotný.

Na vhazování Novotný vyhrál 14 z 27 pokusů a i po pauze ukázal, že jeho silná disciplína stále funguje. "Něco tam bylo, ale víme, že Liberec je dlouhodobě výborný na vhazování. Chybí mi ještě timing, byl jsem třikrát čtyřikrát na ledě za posledních iks měsíců," konstatoval.

Motor, který ztrácí bod na pozice pro předkolo play off, má před sebou už jen zápasy v Karlových Varech, doma s Kladnem a v Plzni. Jeho konkurenti v boji o vyřazovací část i únik baráži mají zápas k dobru.