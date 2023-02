Budějovice

Vráblík připravil šanci Strnadovi, ani ten neskóroval. Naopak Severočeši před druhou sirénou přidali třetí gól po střele Melancona do odkryté klece, poté co Strmeň pouze vyrazil ránu Frolíka.

Nedlouho před odchodem do šaten fauloval Jelínek domácího Čachotského a dostal trest na pět minut plus do konce utkání. Na trestnou lavici usedl záhy ještě Nedomlel a domácí šli do třetí třetiny s téměř dvouminutovou přesilovkou pět na tři.