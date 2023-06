Jednatel zlínského hokeje Hamrla rezignoval na funkce v klubu

Kauzou se dnes zabývali zastupitelé města, odpoledne Korec jednal s dalšími spolumajiteli a zástupci klubu. "V úvodu jednání Robert Hamrla složil rezignace na všechny statutární posty, tím pádem rezignoval na funkci jednatele v hokejové společnosti, to znamená A týmu, a rezignoval na post generálního manažera. My jsme to pouze vzali na vědomí," uvedl Korec. V pátek bude valná hromada společnosti, kde bude novým jednatelem zvolen Jan Pravda. "Očekávám, že bude zvolen i generálním manažerem," uvedl Korec. Pravda je prokuristou klubu.

Podle Korce se odhaduje, že vyřešení kauzy může trvat i několik let. Bude na rozhodnutí spolumajitelů, jestli a na jakou pozici by Hamrlu v klubu angažovali. "Pokud za několik let zjistíme, že bylo vše v pořádku, nemáme problém ho vrátit do pozice manažera a jednatele. Otázkou je mezidobí, jestli ho společnost potřebuje, to si musí vyřešit hlavně klub, jestli jej k něčemu použije," uvedl primátor. Muselo by to však být na pozici, kde nebude nakládat s penězi a mít podpisové právo.